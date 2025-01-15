İsviçre’de İstifa Depremi! ‘Zamanı Geldi’ Diyerek Duyurdu
İsviçre parlamentosu, İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd’ın mart ayında istifa edeceğini duyurdu. Amherd ise yaptığı açıklamada "Siyasette 30 yıldan fazla, yürütme görevinde 25 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsviçre Konfederasyon Başkanlığı görevini yürüten İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, dikkat çeken bir kararı duyurdu.
"ZAMANI GELDİ"
Amherd, istifa edeceğini “Siyasette 30 yıldan fazla, yürütme görevinde 25 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi” sözleri ile açıkladı.
İsviçre parlamentosu, Amherd’ın yerine bahar oturumunda yeni bir federal meclis üyesinin seçileceğini bildirdi.
Kaynak: İHA