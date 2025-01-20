İsrail Kararını Verdi: O Filistinliler Türkiye'ye Gönderiliyor

İsraillilere karşı "ölümcül saldırılarda" bulundukları suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 180'den fazla Filistinli sınır dışı edilecek. İngiliz medyası, bu şahısların çoğunlukla Türkiye, Katar ve Cezayir’e gönderileceğini yazdı.

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İsrail Kararını Verdi: O Filistinliler Türkiye'ye Gönderiliyor

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de geçici ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmasının ardından Hamas, üç İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail de bugün erken saatlerde 90 Filistinli esiri serbest bıraktı. Böylece, Gazze'de uzun zamandır beklenen ateşkes çerçevesindeki esir takası gerçekleşti.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi bir sonraki esir-tutuklu takasının 25 Ocak Cumartesi günü yapılacağını söylerken, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle beraber dün sabah yerlerinden edilmiş binlerce Filistinli de evlerine dönmek üzere Gazze Şeridi'nde yola çıktı.

İsrail Kararını Verdi: O Filistinliler Türkiye'ye Gönderiliyor - Resim : 1

180'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ SINIR DIŞI EDİLECEK

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan haberlerde ise, İsrailli yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanan bir listeye göre, İsraillilere karşı “ölümcül saldırılarda bulundukları iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 180'den fazla Filistinli mahkumun sınır dışı edileceği” belirtildi.

Arap ve İngiliz medyasına konuşan iki Hamas yetkilisi, mahkumların çoğunlukla Türkiye'ye, Katar’a veya Cezayir’e sınır dışı edileceğini öne sürdü.

İsrail Kararını Verdi: O Filistinliler Türkiye'ye Gönderiliyor - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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