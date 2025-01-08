Irak ve İran Arasında Kritik Suriye Teması

Irak Başbakanı Mahummet Şiya el-Sudani, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Pezekşiyan ile görüştü. Sudani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’nin istikrarının tüm bölgenin istikrarı için anahtar olduğunu belirterek "Suriye’de dış müdahalelere son vermek için kapsamlı bir siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz... Suriye’de diyalog dilini destekliyoruz ve komşu ülkelere yönelik tehdit dilini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

“TÜM TARAFLARLA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Irak Başbakanı, Irak’ın Suriye’de istikrarın sağlanması için tüm taraflarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek "Biz, bölgesel ve uluslararası taraflarla dengeli ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz... Suriye halkının iradesine saygı duyuyoruz ve siyasi liderlik seçimlerini destekliyoruz” diyerek Suriye’deki seçimlerin yapılmasına dikkat çekti.

“ORTAK ENDİŞELERİMİZ VAR”

İran Cumhurbaşkanı Pezekşiyan ise Tahran’ın Irak’ın güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı. Pezeşkiyan "Irak Başbakanı ile bölgedeki son gelişmeleri görüştük... Suriye’deki gelişmelerle ilgili Irak ile ortak endişelerimiz var" şeklinde konuştu.

Suriye’de terörizm tehdidinin Irak ile iş birliği gerektirdiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, "Suriye’nin birliği ve terörizm tehdidinin geri dönmesi konusunda endişelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA