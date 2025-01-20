TIME'dan Olay Yaratan Trump Kapağı

ABD'de Donald Trump bu akşam yemin ederek görevine başlayacak. Trump'ın görevi devralmasının öncesinde TIME'dan dikkat çeken bir kapak geldi. Dergi, 'O geri döndü' başlığını tercih etti.

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TIME'dan Olay Yaratan Trump Kapağı

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, görevini bu akşam devralacak. ABD’de ikinci Trump dönemi resmen başlayacak.

Trump’ın ikinci dönemi öncesinde TIME dergisi, çarpıcı bir kapakla çıkış yaptı. Kapağına Donald Trump’ı taşıyan dergi, deneyimli siyasetçiyi Oval Ofis'teki masasının üstündeki her şeyi devirirken resmetti.

TIME'dan Olay Yaratan Trump Kapağı - Resim : 1

‘O geri döndü’ başlığının tercih edildiği sayıda, "Kendisi hakkında ne düşünülürse düşünülsün, Amerika'yı on yıl önce hayal bile edilemeyecek şekilde değiştirdi" ifadelerine yer verildi. TIME’ın bu sayısında Trump’ın zorlukları agresif hamlelerle çözme sözü verdiği hatırlatılırken, “Kitlesel sınır dışı etmelerden özgür medyanın kovuşturma yoluyla bastırılmasına, Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'nın ilhakına kadar her şeyi vaat ediyor - ancak bu sonuncusu hakkında şaka yapıyor olabilir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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