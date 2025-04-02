İsrail'den Çarpıcı 'ABD' Kararı! Hepsini İptal Etme Kararı Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün TSİ 23.00'de ülkelere uygulanacak gümrük tarifelerine ilişkin planlarını açıklayacak. Trump'ın konuşmasından hemen önce İsrail'den ABD'ye yönelik bir karar geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ortak açıklama yaparak ABD'den gelen ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerinin iptal etme kararı aldıklarını duyurdu.

MUAFİYET NASIL UYGULANACAK?

Açıklamada, ABD ile 1985'te imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla İsrail'in söz konusu ülkeden ithal edilen malların büyük bir bölümüne halihazırda gümrük vergisi uygulanmadığı kaydedildi. ABD'den ithal edilen ürünlere ilişkin vergi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım kategorilerindeki sınırlı sayıda ürünle başlayacağı ve daha sonra tüm ürünlerde uygulanacağı belirtilen açıklamada, gıda ve tarım ürünlerinde gümrük vergisinin kaldırılmasının İsrail halkının yaşam maliyetini düşüreceği ifade edildi.

Kaynak: DHA