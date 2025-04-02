Gözler ABD'ye Çevrildi! Trump Ulusa Seslenecek: İşte 'Gümrük Vergisi' İçin Masadaki Planlar...

ABD Başkanı Trump, karşılıklı gümrük tarifelerine ilişkin bugün TSİ 23.00'de 'Amerika'yı Yeniden Zengin Yap Etkinliği'nde konuşacak. Trump'ın bu konuşmasında gümrük tarifelerine ilişkin planı açıklaması bekleniyor. İşte Trump yönetiminin masasındaki planlar...

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Gözler ABD'ye Çevrildi! Trump Ulusa Seslenecek: İşte 'Gümrük Vergisi' İçin Masadaki Planlar...

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerini uygulama planlarına yönelik olarak bugün bir konuşma yapacak Türkiye saati ile (TSİ) 23.00'de Rose Garden'da 'Amerika'yı Yeniden Zengin Yap Etkinliği'nde konuşacak olan Trump, gümrük tarifelerini duyuracak. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt de Trump'ın 2 Nisan'ı Amerikan'ın 'kurtuluş günü' olacağını vurguladığı açıklamalarını hatırlattı.

GÜMRÜK TARİFELERİNDE PLAN NE?

Merakla beklenen gümrük tarifelerine yönelik Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birkaç farklı plan olduğu belirtiliyor. Planlardan biri ülkelerin ABD'ye uyguladığı tarife ve tarife dışı engellere göre yüzde 10 ya da yüzde 20 oranında sabit verginin uygulanacağı kademeli bir sistem. İkinci seçenek ise her bir ülkenin mevcut tarifeleri baz alınarak hazırlanan bireysel vergilerin uygulandığı bir sistem.

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Kaynak: Haber Merkezi

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