Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Almıştı... Türkiye'den İsrailli Bakana Sert Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ifadeler kullandı. Saar, "Diktatör Erdoğan, antisemitik yüzünü ortaya koydu. Erdoğan'ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlarlar, hatta mümkünse bir an önce anlarlar" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi.

'KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir. İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çeli de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi, tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

Kaynak: AA