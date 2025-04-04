İmamoğlu Standına Bıçakla Saldırmıştı, Hakkında Karar Çıktı

Trabzon’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan standa saldırarak CHP Gençlik Kolları üyesi bir genci bıçaklayan saldırgan Bilal Gökalp tutuklandı.

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Olay, dün Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde yaşandı. ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle Bilal Gökalp arasında gerginlik yaşandı.

İmamoğlu Standına Bıçakla Saldırmıştı, Hakkında Karar Çıktı - Resim : 1

CHP'Lİ GENCİ BIÇAKLADI

Gerginliğin büyümesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışan Gökalp, stantta görev yapan CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe’yi bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, yaralı Ayartepe hastaneye kaldırılırken bacağına atılan dikişlerin ardından taburcu edildi.

İmamoğlu Standına Bıçakla Saldırmıştı, Hakkında Karar Çıktı - Resim : 2

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Saldırgan Gökalp ise gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gökalp, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da CHP'nin İmamoğlu Standına Bıçaklı Saldırı: Bir Genç YaralandıTrabzon'da CHP'nin İmamoğlu Standına Bıçaklı Saldırı: Bir Genç YaralandıSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Trabzon CHP
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