İtalya’da Kırmızı Alarm! 15 Gün İçinde Dördüncü… Felaketin Eli Kulağında

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son aylardaki aktifliğini sürdürmeye devam ediyor. İtalya’nın en aktif yanardağı olarak bilinen Etna’da dün başlayan volkanik hareketlilik sonrasında ‘kırmızı kodlu’ uyarı yayınlandı.

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İtalya’da Kırmızı Alarm! 15 Gün İçinde Dördüncü… Felaketin Eli Kulağında

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlar arasında en bilineni Etna Yanardağı, dün öğle saatlerinde yeniden lav püskürttü.

İtalya’da Kırmızı Alarm! 15 Gün İçinde Dördüncü… Felaketin Eli Kulağında - Resim : 1

2024'ün yaz aylarından sonra en son şubatta lav akışı kaydedilen yanardağda gözlemlenen son volkanik hareketlilik sonrasında İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi alarma geçti.

İtalya’da Kırmızı Alarm! 15 Gün İçinde Dördüncü… Felaketin Eli Kulağında - Resim : 2

HAVA TRAFİĞİNE KIRMIZI ALARM

Yanardağı yer aldığı bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde ‘kırmızı kodlu’ bir uyarı yayınladı. Kırmızı kodlu uyarı daha sonra ise ‘sarı’ olarak değiştirildi.

İtalya’da Kırmızı Alarm! 15 Gün İçinde Dördüncü… Felaketin Eli Kulağında - Resim : 3

15 GÜN İÇİNDE DÖRDÜNCÜ KEZ

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerindeki hareketlilik büyük endişe oluştururken, son püskürtmede kül bulutlarının doğu yönüne doğru yayıldığı uyarısı yapılmıştı. Yanardağ, 15 gün içinde dördüncü kez kül ve lav püskürtmüştü.

İtalya’da Kırmızı Alarm! 15 Gün İçinde Dördüncü… Felaketin Eli Kulağında - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
İtalya Etna Yanardağı
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