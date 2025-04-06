Salmonella Tehlikesi Büyüyor: Uzmanlar Anlattı, Tavuk Etinde Bunlara Dikkat!

Son dönemde artış gösteren tavuk kaynaklı zehirlenmeler sonrası salmonella bakterisi yeniden gündeme gelirken, uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Bakterinin oluşmasına nasıl engel olunabileceğini anlatan uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Salmonella Tehlikesi Büyüyor: Uzmanlar Anlattı, Tavuk Etinde Bunlara Dikkat!

Kocaeli’nde 648 kişinin yediği tavuk döner nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Konya'da da 400 kişi zehirlenme belirtileriyle hastanelere müracaat etti. Son dönemde bu vakaların artmasıyla uzmanlar salmonella bakterisini işaret etti. Her yıl 155 bini ölümle sonuçlanan 94 milyon salmonella vakası görüldüğünü hatırlatan uzmanlar, tedbirli olma çağrısı yaptı.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, bakterinin; mutfaklardaki yetersiz hijyen koşulları, kontamine olan ekipman kullanımı (bıçak-kesme tahtası gibi), gıdaların uygun şekilde soğuk zincir ile taşınmaması ve saklanmaması gibi uygulamalar nedeniyle ürediğini anlattı.

Salmonella Tehlikesi Büyüyor: Uzmanlar Anlattı, Tavuk Etinde Bunlara Dikkat! - Resim : 1

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicinin bir ürünün bozulduğunu dışarıdan gözle veya koklayarak anlamayacağını söyleyen uzman isim, ürünün sağlıklı üretimi için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

- Çiğ tavuk ve ondan akan su, başka hiçbir gıdaya temas etmez.
- Çiğ et kesilen bıçakla başka bir şey kesilmez.
- Çiğ et doğranan tahta başka işlerde kullanılmaz.
- Donmuş tavuk, kaynamış su ile ya da derin dondurucudan çıkarıp, dışarı bırakmakla çözülmez. - - - - - - Buzdolabında çözdürülmelidir.
- Tavuk pişirilmeden yıkanmaz.

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Kaynak: Hürriyet

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