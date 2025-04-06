Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde tutuklu ağabey Enes Güran’ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. Enes Güran’ın avukatının paylaştığı kayıtlarda saat 15.44’e kadar telefonda hareketliliğin saptanmadığı, saat 16.00 sonrası hareketliliğin çoğunlukla Instagram platformunda olduğu belirtildi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Minik Narin’in tutuklu ağabeyi Enes Güran’ın Avukatı Mahir Akbilek, Enes’in cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtlarını paylaştı.

Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları - Resim : 1

Avukat Akbilek, paylaşımına ‘İnternet hareketliliği, öz kız kardeşini haince öldürmüş biri kimsenin hareketlerinin değil, sefil ve hain cinayetten habersiz bir gencin rutin uğraşlarının söz konusu olduğunu göstermektedir’ notunu düştü.

Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları - Resim : 2

Avukat Akbilek, şunları söyledi:

Enes' in 21.08.2024 tarihine ait kritik zaman aralığını kapsayan İnternet hareketliliği de aşağıda görüldüğü şekilde:

Saat 15.00 sularında uzandığı kanepede uyumaya başladığına, akabinde Kerem'in araması ile uyanarak telefona cevap verdikten kısa bir süre sonra Hediye ile de selamlaşıp banyo tarafına geçerek üzerini toparladıktan sonra köye doğru evden ayrıldığına ilişkin beyanının cihaz hareketliliği ile uyumlu olduğu görülüyor.

Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları - Resim : 3

SAAT 15.44’E KADAR HAREKETLİLİK YOK

Hatırlanacağı üzere küçük Eren, ağabeyi uyuyunca cep telefonunu aradığını ancak bulamadığını belirtmişti. 15.44’te uyandıran aramaya kadar telefonda hareketliliğin saptanmaması, ancak GPRS verileri ile KAPALI olmadığının da ortaya çıkmış olması karşısında büyük oranda anlaşılmış bulunmaktadır.

Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları - Resim : 4

'HAİN CİNAYETTEN HABERSİZ'

Daha önemli ve dikkat çekici unsur ise saat 16.00 sonrası hareketliliğin çoğunlukla Instagram platformunda Parmak Hareketleri aracılığıyla hikayelerin görüntülenmesi olsa gerektir. Kabul edelim: aleyhe senaryoların doğru olması halinde Enes'in bu dakikalarda büyük bir panik ve korku içerisinde bulunduğunu gösterir hareketlilik yahut SIFIR HAREKETLİLİK görmemiz gerekecekti. Enes'in yaşı ve dosyaya yansımış kişiliği de gözetildiğinde internet hareketliliği, ÖZ KIZKARDEŞİNİ HAİNCE ÖLDÜRMÜŞ BİR KİMSENİN HAREKETLERİNİN DEĞİL, SEFİL VE HAİN CİNAYETTEN HABERSİZ BİR GENCİN RUTİN UĞRAŞLARININ söz konusu olduğunu göstermektedir. Tıpkı, Eren, Yüksel, Arif, Baran, Osman, ve Muhammed gibi...

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos 2024 günü kaybolan Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Narin Güran'ın Ağabeyi Enes'in Cinayet Saatinde Ne Yaptığı Ortaya Çıktı… İşte Saniye Saniye Telefon Kayıtları - Resim : 5

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Narin Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar ise, "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin dosyası, gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

Narin Güran’ın Ailesiyle Olan Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İki Detay Dikkat ÇektiNarin Güran’ın Ailesiyle Olan Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İki Detay Dikkat ÇektiGüncel

Narin Cinayetinin Perde Arkasını Meclis'te AnlattıNarin Cinayetinin Perde Arkasını Meclis'te AnlattıGündem

Narin Güran'ın Ölmeden Önceki Son İsteği: Gözaltına Alınmayan Ağabeyi AçıkladıNarin Güran'ın Ölmeden Önceki Son İsteği: Gözaltına Alınmayan Ağabeyi AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Diyarbakır Narin Güran enes güran yüksel güran
Son Güncelleme:
İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek? İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek?
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
Bakan Yerlikaya'dan Vatandaşlara 'Aşırı Hız' Uyarısı Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü İçin Kritik Uyarı
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
CHP’de Olağanüstü Kurultay Günü: Özgür Özel ve İki İsim Yarışacak CHP’de Olağanüstü Kurultay Günü