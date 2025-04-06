İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek?

Prof. Dr. Osman Bektaş, adına felaket senaryoları yazılan İstanbul depreminin kaç büyüklüğünde olacağını, en çok hangi noktanın etkileneceğini açıkladı. İşte Bektaş’ın İstanbul depremine ilişkin harita ile anlattığı yeni açıklaması…

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek?

Prof. Dr. Osman Bektaş, üzerine felaket senaryoları yazılan, deprem uzmanları arasında tartışma yaratan olası İstanbul depremine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bektaş, İstanbul’da meydana gelebilecek depremin büyüklüğünü ve en çok nerenin etkileneceğini açıkladı.

İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek? - Resim : 1

DOĞU’DA 250 YILLIK DEPREM ARALIĞI

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir harita paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları söyledi: Ana Marmara Fayı, farklı segmentleri farklı deprem döngüsüne sahiptir. Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Kolu Marmara’da 20-25 mm / yıl hızla hareket eder. Fay hareketi batıda sürüklenme şeklinde gelişirken doğuda tam kilitlenme nedeniyle fay hareketsiz kalarak büyük deprem enerjisi biriktirir. Sonuçta kilitlenme durumuna bağlı olarak fay batıda daha sık ( birkaç on yıl ) aralıklarla 7’den küçük deprem üretirken; doğuda daha seyrek ( 200-250 yıl aralıklarla ) 7’den büyük deprem üretir.

İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek? - Resim : 2

İSTANBUL İÇİN 7’DEN KÜÇÜK DEPREM

‘Ana Marmara Fayı 20. Yüzyılda batıdan doğuya 1912-1963-1999 İzmit ve1999 Düzce depremleriyle kırılmıştır’ diye vurgulayan Bektaş, olası İstanbul depremindeki riski şöyle açıkladı: Bu sava göre gelecekte İstanbul'u tehdit edebilecek olası depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili soruya verilebilecek cevap : Büyüklük 7’den küçük; yer ise bu tür depremlerin çok daha sık aralıklarla üretildiği batı-orta Marmara olmalıdır.

İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek? - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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