Bursa'da Erkek Şiddeti! Tartıştığı Kayınvalidesini Bıçakladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Fatih K. isimli erkek, kayınvalidesi Birgül A.'yı bıçakla göğsünden yaraladı.

Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı.

Kaynak: İHA