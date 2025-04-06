Komşu Kavgası Kan Gölüne Döndü! 5 Ölü, 5 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Orada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA