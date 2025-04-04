Giresun'da Silahlı Kavgada Kan Aktı! 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Tutuklama

Giresun'da 3 kişi arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken; bir kişi de yaralandı. Silahlı kavga sonrası gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

Giresun'da Silahlı Kavgada Kan Aktı! 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Tutuklama

Giresun Çaykara Mahallesi'nde M.Ç. ile Şevki Özdemir ve F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahkavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.Ç.'nin tabancayla ateş açması sonucu Şevki Özdemir ve F.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., F.D., O.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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