Malatya'da İş Kazası! İnşaattan Temele Düşen İşçi Yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta bulunan bir inşaatın şantiyesinde çalışan 37 yaşındaki işçi dengesini kaybederek temele düştü. İşçi tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da İş Kazası! İnşaattan Temele Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'ndaki bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçi A.H. (37), kalıp söküm esnasında dengesini kaybederek temel boşluğuna düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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