Malatya'da İş Kazası! İnşaattan Temele Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'ndaki bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçi A.H. (37), kalıp söküm esnasında dengesini kaybederek temel boşluğuna düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA