Takla Atan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü ağrı yaralandı.

Takla Atan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Alınan bilgilere göre, ilçenin Çavuş Damı Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde 72 EC 561 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi neticesinde kaza yaparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Diyarbakır
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