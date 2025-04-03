Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Kaza, kent merkezine bağlı Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 42 UL 153 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı H.G.’nin kullandığı 03 AGZ 368 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA