Varto’da Otizmli Bireyler Evlerinde Ziyaret Edildi
Muş’un Varto ilçesinde, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, otizmli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek hem destek verdi hem de farkındalık oluşturdu.
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan ekipler, otizm konusunda aileleri bilgilendirdi ve onların yaşadığı zorluklara dair birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, otizmli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.
Kaynak: İHA