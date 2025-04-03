Varto’da Otizmli Bireyler Evlerinde Ziyaret Edildi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan ekipler, otizm konusunda aileleri bilgilendirdi ve onların yaşadığı zorluklara dair birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, otizmli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: İHA