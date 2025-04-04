Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapanlara Operasyon: 6 Gözaltı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalanıp gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, R.Ü, S.Ö, Y.S, H.A, A.E.A. ve Y.S'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında çeşitli kazı malzemeleri ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA