Tur Otobüsü Festival Dönüşü Kaza Yaptı! 23 Yaralı

Çorum'da Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönenleri taşıyan tur otobüsü yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

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Tur Otobüsü Festival Dönüşü Kaza Yaptı! 23 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, özel bir tur şirketine ait İsa T. idaresindeki otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkıp yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı. İhbar sonrası olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 54 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişi yaralandı. Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.

Tur Otobüsü Festival Dönüşü Kaza Yaptı! 23 Yaralı - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.

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Kaynak: AA

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