Hakkari’de Feci Kaza, Araç Şarampole Devrildi

Alınan bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

İhbar sonrası kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA