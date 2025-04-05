4 Kişiyi Silahla Kaçırıp Hesaplarını Boşaltan Çete Yakalandı

Mersin'de 4 kişiyi silahla alıkoyup, banka hesaplarını boşaltan ve telefonları gasp eden çete, jandarma ekiplerince yakalandı. Söz konusu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

4 Kişiyi Silahla Kaçırıp Hesaplarını Boşaltan Çete Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 kişi, silah zoruyla bir araca bindirilip kırsal alana götürülüp hesaplarındaki paraları, başka hesaplarına aktarılıp telefonları da alınarak gasp edildi. Şüphelilerin gasp sonrası bıraktığı mağdurlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 9 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet uyuşturucu hap, esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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