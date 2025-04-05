Bolu’da Meydana Gelen Kazada 2 Çocuk Yaralandı

Kaza, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, İ.P. idaresindeki 37 AJ 667 plakalı otomobil, valilik yönüne ilerleyen S.Ş. (17) idaresindeki 14 ACY 232 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan S.Ş ve S.A. (17) yola savrularak yaralandı.

Çevredekiler yaşanan kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA