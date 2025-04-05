TEM'de Seyir Halindeki Cip Alev Topluna Döndü
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde ilerleyen bir cip bir anda alev aldı. Alevler içinde kalan araçta büyük maddi hasara oluştu.
Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu istikameti yönünde ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen cipin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Dumanların çıktığı motor bölümünden kısa süre sonra ise alevler yükselmeye başladı.
Aracı emniyet şeriden çeken sürücü dışarı çıkarken alevler aracın tamamını kapladı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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