İki Otomobil Çarpıştı! 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

Samsun’dan Ordu yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. O esnada başka otomobil ile çarpıştı. Araçlar, büyük bir gürültüyle adeta paramparça oldu.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA