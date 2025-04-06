İki Otomobil Çarpıştı! 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, karşı şeride geçince facia yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

İki Otomobil Çarpıştı! 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

İki Otomobil Çarpıştı! 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Samsun’dan Ordu yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. O esnada başka otomobil ile çarpıştı. Araçlar, büyük bir gürültüyle adeta paramparça oldu.

İki Otomobil Çarpıştı! 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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