İki Otomobil Çarpıştı! 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, karşı şeride geçince facia yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.
Samsun’dan Ordu yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. O esnada başka otomobil ile çarpıştı. Araçlar, büyük bir gürültüyle adeta paramparça oldu.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA