Bakan Yerlikaya'dan Vatandaşlara 'Aşırı Hız' Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları ‘aşırı hız’ konusunda uyardı. Yerlikaya, ortalama hızdaki yüzde 1’lik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında arttırdığına dikkat çekerek, vatandaşların Ramazan Bayramı tatili dönüşünde temkinli olmalarını istedi.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan Vatandaşlara 'Aşırı Hız' Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna düşen vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Dokuz günlük tatil boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz 1271 gece ise 601 ‘radarla hız denetimi’ yaptığını belirten Yerlikaya, araçların ortalama hızlarındaki yüzde 1’lik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 arttırdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Trafik kazalarına yol açan sebeplerin başında gelen ‘aşırı hız’ kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radarlarla hem de elektronik denetleme sistemiyle hız denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, vatandaşların trafik kurallarına uymasını istedi.

Yerlikaya paylaşımını, “Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin" ifadeleriyle sonlandırdı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin Yedi Gününde Acı BilançoBakan Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin Yedi Gününde Acı BilançoGüncel
Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 ÖlüPendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 ÖlüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Trafik kazası İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Bursa'da Erkek Şiddeti! Tartıştığı Kayınvalidesini Bıçakladı Bursa'da Erkek Şiddeti! Tartıştığı Kayınvalidesini Bıçakladı
İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek? İstanbul'un 250 Yıllık Bilinmeyen Gerçeği! Deprem En Çok Nereyi Etkileyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
CHP’de Olağanüstü Kurultay Günü: Özgür Özel ve İki İsim Yarışacak CHP’de Olağanüstü Kurultay Günü