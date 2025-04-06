Bakan Yerlikaya'dan Vatandaşlara 'Aşırı Hız' Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna düşen vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Dokuz günlük tatil boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz 1271 gece ise 601 ‘radarla hız denetimi’ yaptığını belirten Yerlikaya, araçların ortalama hızlarındaki yüzde 1’lik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 arttırdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Trafik kazalarına yol açan sebeplerin başında gelen ‘aşırı hız’ kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radarlarla hem de elektronik denetleme sistemiyle hız denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, vatandaşların trafik kurallarına uymasını istedi.

Yerlikaya paylaşımını, “Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin" ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi