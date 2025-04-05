Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin Yedi Gününde Acı Bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin yedi gününde toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerlikaya, 7 bin 388 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin Yedi Gününde Acı Bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 günündeki bilançoyu paylaştı. Tatilin 7 gününde 62 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Meydana gelen trafik kazalarında 7 bin 388 vatandaş ise yaralandı.

Yerlikaya, tatilin 7. Gününde 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 855 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 ÖlüPendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 ÖlüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Bayram Tatili kaza
Son Güncelleme:
Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı İşçi Servisleri Çarpıştı
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Athena Gökhan 'Apolitik' Hissetmeye Başladı! Bu Sözlere Yorum Yağdı... 'Fenerbahçe' Tepkisi Dikkat Çekti Athena Gökhan 'Apolitik' Hissetmeye Başladı
ÇOK OKUNANLAR
ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Apar Topar Final Yapıyor
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil
Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler