Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bayram Tatilinin Yedi Gününde Acı Bilanço
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin yedi gününde toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerlikaya, 7 bin 388 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 günündeki bilançoyu paylaştı. Tatilin 7 gününde 62 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Meydana gelen trafik kazalarında 7 bin 388 vatandaş ise yaralandı.
Yerlikaya, tatilin 7. Gününde 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 855 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya şunları kaydetti:
Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2025
⛔️ 5 vatandaşımız hayatını kaybetti,
⛔️ 855 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef
➡️ 62… pic.twitter.com/6XqpAZV4I6
Kaynak: Haber Merkezi
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