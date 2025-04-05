Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

Uşak'ta iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 1'i sürücü 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

Uşak'tan İzmir istikametine seyreden B.O. (25) yönetimindeki 64 S 0272 plakalı midibüs, Uşak Lisesi yakınlarında aynı yönde ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 64 S 0211 plakalı otobüsle çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, çok sayıda sağlık ve polis ekibinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.

112 Sağlık ekipleri, midibüs sürücüsü ve aynı araçtaki 19 işçiyi çevredeki hastanelere sevk etti. Kazanın ardından Uşak-İzmir karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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