Athena Gökhan 'Apolitik' Hissetmeye Başladı! Bu Sözlere Yorum Yağdı... 'Fenerbahçe' Tepkisi Dikkat Çekti

Ligde Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldığı yönündeki iddialarıyla sık sık gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, son dönemdeki siyasi tutuklamalarla ilgili yorumu istendiğinde artık kendisini "apolitik" hissettiğini açıkladı. Özoğuz'un açıklamasına sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Athena Gökhan 'Apolitik' Hissetmeye Başladı! Bu Sözlere Yorum Yağdı... 'Fenerbahçe' Tepkisi Dikkat Çekti

Türkiye'de son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalarla gündem hareketlenirken, muhalif bir isim olarak bilinen, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sessizliği dikkat çekti. Kendisinin de destek verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının arkasından sessizliğe bürünen Özoğuz, konuyla ilgili kendisine soru soran muhabirlere artık "apolitik" hissettiğini söyledi.

'HERKESİN AÇIĞI VAR'

Gökhan Özoğuz, halktan başka bir gerçeklik olmadığını belirterek, "Hiçbir şey umurumda değil. Taraf olarak bakıldığında zaten her tarafın o kadar açığı var ki. Siyasetin içinde çok değişik bir lig var. İstemeden istemediğimiz tarafların değirmenine su taşıyabiliriz. Benim kimseye inancım kalmadı. Halktan başka gerçeklik yok. Gençlerle öğrenciler bence ülkenin en önemli tabakası tabii. Onun dışında hiçbir şey doğru gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Athena Gökhan 'Apolitik' Hissetmeye Başladı! Bu Sözlere Yorum Yağdı... 'Fenerbahçe' Tepkisi Dikkat Çekti - Resim : 1

'LİGDE ADALET YOK' İSYANI GÜNDEM OLDU

Gökhan Özoğuz'un bu açıklaması sonrası sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. Fanatik bir Fenerbahçeli olan, Süper Lig'in adaletsiz olduğunu ve kendisi ile kulübünün bunun karşısında mücadele verdiğini iddia eden Özoğuz'un, ülkede yaşanan siyasi olaylarla ilgili söyleyecek hiçbir şeyin olmaması hakkında pek çok yorum yapıldı.

YORUMUNA TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 yenilmesi sonrası karşılaşmada "haksızlık yapıldığı" iddiasında ısrarcı olan şarkıcının, sosyal medyadan aldığı tepkilerden bazıları şöyle:

-Sürekli futboldaki "adaletsizliği" konuşmayı biliyorsun ama...

-6 ay önce İmamoğlu’nu överken şimdi gündem değiştirmek için Fenerbahçe paylaşımları yapmak dışında bir şey yapmıyorsun.

-Güzel, sen lige odaklan ve adalet yok diye ağlamaya devam et.

-Seni dinlemek güzeldi Gökhan, artık yollarımızı ayırıyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gökhan Özoğuz Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe
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