Athena'nın Solisti Gökhan Özoğuz'a Derbi Öncesi Büyük Şok! 'Galatasaray' Cezası Verildi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a Galatasaray hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında 'seyirden yasaklama cezası' verildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Athena'nın Solisti Gökhan Özoğuz'a Derbi Öncesi Büyük Şok! 'Galatasaray' Cezası Verildi

Galatasaray yönetiminin, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geçen yıl bir konser sonrası Galatasaray'a ilişkin "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" sözleri nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Özoğuz, bugün akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak dev derbi öncesi yaptığı paylaşımla hakkında verilen cezayı duyurdu. Özoğuz, deplasman otobüsüne binmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önüne geldiği sırada hakkında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında ceza verildiğini öğrendiğini söyledi.

Özoğuz'a 6222 sayılı kanun kapsamında 'seyirden yasaklama cezası' verildi. Özoğuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Athena'nın Solisti Gökhan Özoğuz'a Derbi Öncesi Büyük Şok! 'Galatasaray' Cezası Verildi - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Fenerbahçe Gökhan Özoğuz
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