Volkan Demirel Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Bebeğiyle İlk Kare...

Ünlü teknik direktör Volkan Demirel ile 15 yıllık eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü bebeklerine kavuştu. Çift, üçüncü kızlarına "Yasmin" adını verirken, Volkan Demirel kızının ilk karesini sosyal medyadan paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
Volkan Demirel Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Bebeğiyle İlk Kare...

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın file bekçiliğini yapan, kariyerine şimdilerde teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel, üçüncü kez baba oldu. 15 yıldır evli olduğu Zeynep Sever Demirel ile bir kez daha ebeveyn olma mutluluğunu yaşayan Demirel, bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı.

Volkan Demirel Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Bebeğiyle İlk Kare... - Resim : 1

2014 doğumlu Yade ve 2017 doğumlu Yeda adında iki kız çocuğu sahibi olan çiftin üçüncü çocukları da kız oldu. Bebeklerine Yasmin adını veren çiftten Volkan Demirel, Instagram hesabından küçük kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı.

Volkan Demirel Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Bebeğiyle İlk Kare... - Resim : 2

'ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN'

Kızının kucağında olduğu kareyi "Allah'ım isteyen herkese kucağına almayı nasip etsin... Güzel kızım" notuyla paylaşan Demirel'in gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri çifti tebrik ederken, Yasmin bebek için de güzel temennilerde bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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