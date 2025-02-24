Ünlü Oyuncunun Babası Kadına Şiddetten Tutuklandı

Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, ayrılık aşamasında olduğu eşi Kate Major'a fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Lohan'ın kadını sandalyeden düşürdüğü ve Major'ın bedeninde morarma olduğu bildirildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncunun Babası Kadına Şiddetten Tutuklandı

ABD'de bir dönemin en popüler yıldızlarından olan ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın 64 yaşındaki babası Michael Lohan, kadına şiddet skandalıyla gündeme geldi. Texas eyaletinde aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Lohan, ülkede gündem oldu.

Michael Lohan'ın ayrı yaşadığı eşi Kate Major'ın, 21 Şubat Cuma günü tıbbi bir randevudayken adamı binanın otoparkında gördüğünü polise söylediği öğrenildi. Kadın takip edildiğinden endişe ettiği için 911 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve verdiği ifadede Michael'ın birkaç gün önce evlerinde onu sandalyeden düşürdüğünü belirtti. Major'ın vücudunda morarma olduğu belirlendi.

Ünlü Oyuncunun Babası Kadına Şiddetten Tutuklandı - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANDI

Michael Lohan, daha önce de 2020 yılında Major'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. O dönemde yapılan polis açıklamasında, bir konutta "karşı tarafa sözlü ve fiziksel saldırıda" bulunduğu bildirilmişti.

Michael Lohan ve Kate Major 2010 yılında nişanlanıp 2014 yılında evlendi. Major 2018 yılında boşanma davası açtı ve o sırada iki oğlu Landon ve Logan'ın tek başına velayetini almak için dilekçe verdi.

Piyasa Dizisi İlk Bölümüyle Herkesi Ayağa Kaldırdı, 'Aynı Rezillik Bıktık'Piyasa Dizisi İlk Bölümüyle Herkesi Ayağa Kaldırdı, 'Aynı Rezillik Bıktık'Magazin
Elon Musk'a Velayet Davası ŞokuElon Musk'a Velayet Davası ŞokuDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Kadına Şiddet Savcı
Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter Boşanıyor mu? Paylaşıp Her Şeyi Sildiler Dilan Çıtak ile Levent Dörter Boşanıyor mu?
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
Sinan Akçıl'ın 'AKP' Paylaşımı Yeşim Salkım'ı Sinirlendirdi Yeşim Salkım Küplere Bindi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?