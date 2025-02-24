Ünlü Oyuncunun Babası Kadına Şiddetten Tutuklandı

ABD'de bir dönemin en popüler yıldızlarından olan ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın 64 yaşındaki babası Michael Lohan, kadına şiddet skandalıyla gündeme geldi. Texas eyaletinde aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Lohan, ülkede gündem oldu.

Michael Lohan'ın ayrı yaşadığı eşi Kate Major'ın, 21 Şubat Cuma günü tıbbi bir randevudayken adamı binanın otoparkında gördüğünü polise söylediği öğrenildi. Kadın takip edildiğinden endişe ettiği için 911 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve verdiği ifadede Michael'ın birkaç gün önce evlerinde onu sandalyeden düşürdüğünü belirtti. Major'ın vücudunda morarma olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANDI

Michael Lohan, daha önce de 2020 yılında Major'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. O dönemde yapılan polis açıklamasında, bir konutta "karşı tarafa sözlü ve fiziksel saldırıda" bulunduğu bildirilmişti.

Michael Lohan ve Kate Major 2010 yılında nişanlanıp 2014 yılında evlendi. Major 2018 yılında boşanma davası açtı ve o sırada iki oğlu Landon ve Logan'ın tek başına velayetini almak için dilekçe verdi.

Kaynak: Haber Merkezi