İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter Boşanıyor mu? Paylaşıp Her Şeyi Sildiler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter'in sosyal medyadaki paylaşımları kafa karıştırdı. Ünlü çiftin peş peşe yaptığı paylaşımlar, boşanacakları iddiasını gündeme getirdi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter Boşanıyor mu? Paylaşıp Her Şeyi Sildiler

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, hem babasıyla yaşadığı kavgayla hem de son dönemdeki iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Çıtak son olarak 2022’de evlendiği eşi Levent Dörter ile boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü çiftin peş peşe yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı.

"UYUYAN GÜZEL KIZ"

Dilan Çıtak, daha önce evde karşılıklı anlayış ve uzlaşı mesajları verirken, sosyal medya hesabı üzerinden “Uyan güzel kız, seni yepyeni başlangıçlar bekliyor” şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından Dilan Çıtak sosyal medya hesabını tamamen kapattı.

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter Boşanıyor mu? Paylaşıp Her Şeyi Sildiler - Resim : 1

"SEVDİĞİNİZ BİRİNİ BIRAKMAK..."

Eşi Levent Dörter ise sosyal medya hesabı üzerinden “Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeylerden biridir; ama aynı zamanda özgürleştiricidir” notunu paylaştı. Dörter ayrıca eşiyle olan eski paylaşımlarını da sildi. Ünlü çiftin paylaşımları boşanacakları iddiasını gündeme getirdi.

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