Bir Dönem Fırtınalar Estirmişti... Dallas'ın Yıldızı Hayatını Kaybetti

ABD'nin kült dizilerinden "Dallas" ve "Full House"da rol alan 95 yaşındaki oyuncu Alice Hirson, Los Angeles'ta yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncunun oğlu David Hirson, annesinin doğal sebeplerden kaynaklı yaşamını yitirdiğini belirterek, bağ sağlığı mesajları için teşekkür etti.

ALICE HIRSON KİMDİR?

Alice Hirson, 10 Mart 1929'da Alice C. Thorsell ismiyle New York'ta dünyaya geldi. 1951'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'e kadar sürdüren çoğunlukla pembe diziler ve tiyatro oyunlarında rol alan Hirson, özellikle "The Investigation" ve "Dallas" projeleriyle tanındı.

