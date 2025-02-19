Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sayısız tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı için cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından çok az kişinin katılması ise dikkat çekti. Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, “Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi.” dedi.

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Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı

Çocuklar Duymasın’da oynadığı 'Seyyar Teyyar' rolüyle akıllara kazınan tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 1 Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 2

SALON BOŞ KALDI!

Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın şehir tiyatrolarından oyuncu arkadaşları katıldı.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 3

Az sayıda kişinin yer aldığı törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, yarın Bursa'da yapılacak tören ve ardından kılınacak cenaze namazı için alkışlarla memleketine uğurlandı.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 4

'BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI'

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 5

'NE KADAR VEFASIZ MESLEK'

Hatta bir gün, "Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu" dedi. Onunla olan gönül bağım başkadır.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 6

'FABRİKASI TARAFINDAN BİR TANE ÜRETİLMİŞ'

Elbette devlet tiyatrolarında, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin abi de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya'ya Veda! Büyük Vefasızlık: Sanat Camiası Yalnız Bıraktı - Resim : 7

Çocuklar Duymasın'ın Yıldız Oyuncusu Hayatını KaybettiÇocuklar Duymasın'ın Yıldız Oyuncusu Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: DHA

Etiketler
Zafer Algöz Devlet Tiyatroları Oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya
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