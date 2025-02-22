Türkiye'de Konser Biletleri Neden Avrupa'dan Daha Pahalı?

Ekonomik krizle mücadele etmeye çalışan Türkiye'de, vatandaşın bir nebze soluk alabildiği kültürel faaliyetlere ayırabileceği bütçe de daraldı. Bu yaz Robbie Williams, Guns'n Roses, Manowar ve Morrissey gibi birçok ünlü müzisyeni konuk edecek İstanbul'da bilet fiyatları fahiş yükseldi. Ancak bunun tek sebebi ekonomik kriz değil...

İSTANBUL'DA BİLETLER DAHA PAHALI

Örnek olarak; ikonik rock grubu Guns'n Roses'ın 2 Haziran'da İnönü Stadyumu'ndaki konserinin en ucuz bilet fiyatı 6 bin 250 TL, konserin en pahalı bileti ise 52 bin 649 TL. Grubun İstanbul konseri öncesinde sahne alacağı Gürcistan'da ise Guns'n Roses konseri biletleri yaklaşık 3 bin 500-12 bin 800 TL arasında olacak. Aynı konserin Londra'daki bilet fiyatları 3 bin 800-42 bin 000 TL arasında; Barcelona'da yaklaşık 2 bin 750-44 bin 800 TL arasında; Riyad'da da yaklaşık bin 700-19 bin 500 TL arasında.

'İSTANBUL KÜÇÜK ŞEHİRLER GİBİ DEĞİL'

BBC Türkçe'den Burak Abatay'ın haberine göre; konser organizasyonları yapan DBL Entertainment şirketinin operasyon müdürü Leyla Hazal Mallı'ya göre enflasyondaki yükseklik, gelecek projeksiyonlarını yapmak için bir zorluk nedeni. Mallı, şimdiden Ekim ayındaki konser için pek çok gideri sabitlemenin mümkün olmadığını söyledi.

İstanbul'daki hayat pahalılığının Avrupa başkentlerinden çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Mallı, konserleri Sofya gibi daha küçük dünya şehirlerinde yapılan organizasyonlarla kıyaslamanın yanlış olduğunu ifade etti.

GÜMRÜK AYRI BİR SORUN

Vera Müzik Prodüksiyon'un kurucu ortaklarından Onur Şişman ise döviz kurlarındaki yükselişin uzun bir süre tüm organizatörler için büyük zorluklara neden olduğunu, bunun başka firmalardan tedarik edilen ses ve ışık gibi malzemelerdeki giderlere de yansıdığını belirtti.

Şişman, batıdan gelen sanatçı ekiplerine ait TIR'ların Türkiye gümrüğünde 1-2 gün vakit geçirmesinin de maliyetleri çok artırdığını söyleyerek "Avrupa'da sınır olmadığı için transit geçişler oluyor. Almanya'dan Çek Cumhuriyeti'ne giden sanatçı TIR'ları sınırda beklemiyor. Biz ise bazı sanatçı TIR'larının ülkeye girişinde de çıkışında da 1-2 gün kaybedebiliyoruz. Her grup için olmasa da bu da Türkiye'deki biletlerin Avrupa'ya göre bir tık daha pahalı olmasına neden oluyor olabilir" diye konuştu.

MEKAN BULMAK DA ZOR

Leyla Hazal Mallı, yabancı müzisyenlerin konserlerinin yerli sanatçıların etkinliklerine göre çok daha fazla risk barındırdığının da altını çizerek "Popüler yerli sanatçılarda karşılama, konaklama ve kaşe giderleri daha dengelenebilir olabiliyor. Mekanlar nispeten daha küçük oluyor ama yabancılarda bunların hepsi çok daha farklı" dedi.

Organizatörler, İstanbul'da mekan sayısının azlığından ve olanların da kiralarının yüksekliğinin de bu tabloya neden olduğunu savundu.

Kaynak: BBC Türkçe