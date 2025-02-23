Hopa Kültür ve Miras Günleri'ne Yoğun Katılım

Artvin'in Hopa Belediyesi, bu yıl ilk kez "Hopa Kültür ve Miras Günleri"ni düzenlendi. Hopa Parkı’nda yapılan etkinliğe olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun katılım olduğu görüldü. Etkinlik 21 Şubat Dünya Anadil Günü ile başlarken, Hopalıların kar yağışına rağmen horon oynadığı renkli anlara da sahne oldu.

İlk günde düzenlenen yöresel yemek atölyesinde karalahana sarması, Laz böreği, mısır ekmeği, karalahana ezmesi (abur-harhaşi), hinkali ve kete gibi geleneksel lezzetler tanıtılıp ikram edildi. Hopa Belediyesi Mobil Büfesi de gün boyu katılımcılara ücretsiz çorba ikram etti. Yemek atölyesinin ardından "Cumahpar" adlı müzik grubu sahne aldı.

KORUNMASI GEREKEN DİLLER TARTIŞILDI

Etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Tehlike Altındaki Diller Atlası”nda yer alan Lazca ve Hemşince üzerine oturumlar da gerçekleşti. “Doğa Takvimi Çerçevesinde Ritüeller” söyleşisinde, Lazca, Hemşince ve Gürcüce dillerinin korunması ve geleneksel ritüellerin yaşatılması hakkında konuşuldu.

Programın ikinci gününde ise hem çocuklar hem de yetişkinler için Lazca, Hemşince ve Gürcüce masal anlatımları yapıldı. Masalları Hikmet Akçiçek, Ertuğrul Turan, Resul Sakınmaz, Göksel Yılmaz ve Elmas Boztaş anlattı.

KONSERLER DÜZENLENDİ

İkinci günde halk oyunları atölyesi ve konserler de gerçekleşirken, Birol Topaloğlu, Hikmet Akçiçek, Aydoğan Topal ve Hopa Kültür ve Sanatevi Çocuk Korosu konser verdi. Gürcistan Tiflis'ten etkinliğe katılan Akrianelebi Çocuk Sesli Yetişkin ve Çocuk Korosu da Gürcüce şarkılar söyledi.

FİLM GÖSTERİMLERİYLE KAPANIŞ

Hopa Kültür ve Miras Günleri’nin son gününde ise belgesel ve film gösterimleri gerçekleşti. Elif Ergezen’in yönetmenliğini yaptığı, Hopalı şair ve ressam Hasan Helimişi’nin hayatını konu alan belgesel “Şairin Ölümü”, Özcan Alper’in ilk kısa filmi “Momi”, Fatih Ertekin’in Şavşat’ın İmerhev bölgesinde yaşayan Gürcülerin asırlardır sürdürdüğü yaylacılık kültürünü anlatan belgesel filmi “Memtevri” ve Resul Sakınmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, Doğu Karadeniz’in bir köyünde babası ve büyükannesiyle yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatan Lazca kısa film “Medi” gösterildi. Film gösterimleri sonrasında da Resul Sakınmaz, Meryem Özçep, Göksel Yılmaz ve Şafak Murat Şahin ile söyleşi yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi