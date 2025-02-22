Elon Musk'a Velayet Davası Şoku

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk siyasi çıkışlarının yan sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Shivon Zilis ile bebek sahibi olan 53 yaşındaki Musk’ın, bir kez daha baba olduğu iddia edilmişti.

Yazar Ashley St. Clair, Shivon Zilis ile üçüncü çocuğuna kavuşan ve toplamda 12 çocuğu olan Elon Musk ile bebek sahibi olduğu duyurmuştu. Bu iddianın ardından Musk'ın babası olduğu çocuk sayısı 13 olmuştu.

MUSK'A VİLAYET DAVASI

Ashley St. Clair, küçük oğullarının velayeti için Elon Musk'a dava açtığını açıkladı. 21 Şubat Cuma günü New York Yüksek Mahkemesi'ne giden 26 yaşındaki yazar, dilekçede Musk'ın Eylül 2024'te doğan çocuğun babası olduğunu belirtti.

Clair, Musk'ın "R.S.C." isimli bebeğin doğumunda yer almadığını ve "onunla sadece üç kez görüştüğünü, bakımı ve yetiştirilmesinde hiçbir rolü olmadığını" ifade etti.

‘GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM’

Musk'ın R.S.C.'nin babası olduğunu söyleyen yazar, kendisi ve Musk'ın "2023 Mayıs civarında" görüşmeye başladığını belirtiyor. St. Clair, ayrıca Musk’un çocuğun babası olduğunu yaptıkları yazışmalarda kabul ettiğini de öne sürdü.

St. Clair, oğlunun doğumunun ardından Musk’a kendisinin ve bebeğinin yer aldığı bir fotoğrafı ilettiğini ve Musk’ın bu fotoğrafa yanıt olarak “Bu hafta sonu seni ve bebeği görmeyi dört gözle bekliyorum” şeklinde yanıt verdiğini de öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi