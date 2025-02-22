Kartı Çalınan Adam, Aldığı Haberle Şoke Oldu: Büyük Piyango Onlara Vurdu

Fransa'nın Toulouse şehrinde yaşayan bir adamın banka kartı çalındı. Hırsızların çaldıkları kartla kazı kazan kartları alarak 500 bin euro kazandıkları ortaya çıktı. Hırsızlara çağrıda bulunan adam, parayı bölüşmeyi teklif etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kartı Çalınan Adam, Aldığı Haberle Şoke Oldu: Büyük Piyango Onlara Vurdu

Fransa'nın Toulouse şehrinde yaşayan Jean-David 3 Şubat’ta aracının camının kırıldığını ve kimlik belgeleriyle birlikte kartlarının çalındığını öğrendi. Ertesi gün, tütüncü dükkanında hırsızların yaklaşık 50 euro harcadığını öğrendikten sonra, yapılan alışverişlerde kazı kazan kartlarının da bulunduğunu fark etti.

KAZI KAZANA PİYANGO VURDU

Kazı kazan kartlarından birine büyük bir ikramiye çıktığını öğrenen Jean-David, kazancın 500 bin euro olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı. Jean-David, hırsızlardan bu parayı paylaşmalarını talep etti. Ancak, hırsızların kazandıkları parayı henüz Fransa'nın milli piyango oyunlarının işletmecisi olan FDJ kurumundan almadıkları ortaya çıktı. Şikayetçi olmaya karar veren Jean-David, büyük ikramiye kazanan bileti geri almayı umuyor.

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