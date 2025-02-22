Almanya Yarın Sandığa Gidecek

Almanya'da halk, yarın 21’inci Federal Meclis seçimleri için sandık başına gidecek.

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Almanya Yarın Sandığa Gidecek

Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkede yaklaşık 30,6 milyon kadın ve 28,6 milyon erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak kişi sayısı ise yaklaşık 2,3 milyon. Seçim Yasası’nda yapılan düzenlemeyle, Federal Meclis'in aşırı büyümesini önlemek amacıyla milletvekili sayısı 630 ile sınırlandırıldı. Seçmenler, sandığa gittiklerinde tek pusulada iki oy kullanacak. Yüzde 5’lik seçim barajını aşan partiler meclise girmeye hak kazanacak. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek.

Siyasi partiler başbakan adaylarını da belirledi. SPD, mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden aday gösterirken, CDU/CSU ittifakı CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i aday olarak seçti. Yeşiller Partisi, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’i öne çıkarırken, aşırı sağcı AfD Partisi Eş Başkanı Alice Weidel’i aday gösterdi. Yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi ise lideri Sahra Wagenknecht’i başbakan adayı olarak duyurdu.

Kaynak: DHA

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