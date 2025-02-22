Brezilya'da Katliam Gibi Kaza! 3 Günlük Yas İlan Edildi

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucunda adeta katliam yaşandı. Kazada 12 üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, 21 kişi yaraladı.

Brezilya’da bir otoyolda otobüsle kamyon birbirine girdi. Kaza sonucu 12 yolcu hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Feci kazanın ardından eyalette 3 günlük yas ilan edilirken, Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas açıklamasında,"Franca Üniversitesi'nden dönmekte olan öğrencilerin hayalleri yarıda kaldı. Bu trajediye yol açan nedenlere ilişkin soruşturmaları yakından takip edeceğiz. Kurbanların ailelerine ve dostlarına en içten ve en derin taziyelerimi sunarım" dedi.

Kaynak: DHA