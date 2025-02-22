Trump'tan Türkiye'yi Vuracak Hamle! 'Zorbalık Karşılıksız Kalmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta resmen göreve başladığı andan itibaren art arda pek çok kararnameye imza atarak radikal değişikliklere gitti. Trump, son olarak Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifelerle ilgili bir düzenlemeyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Amerikan şirketlerini yurt dışındaki "zorbalıklardan" korumak için bir kararı imzaladığı belirtildi. Açıklamada Trump yönetiminin, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri, para cezaları, uygulamalar ve politikalar gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler gibi adımları değerlendireceği bildirildi.

SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Hükümetlerin Amerika'nın vergi tabanını kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceği ifade edilen açıklamada, bu kararla, ABD Ticaret Temsilciliğine, Trump'ın ilk döneminde başlatılan dijital hizmet vergilerine ilişkin soruşturmaları yenileme ve Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık yapan dijital hizmet vergilerini kullanan diğer ülkeleri soruşturma talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüketicilerle nasıl etkileşim kuracağını belirleyen Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerin, yönetim tarafından mercek altına alınacağı vurgulandı.

TÜRKİYE'DE 5 YILDIR VAR

Beş yıldır Türkiye’de de var olan dijital hizmet vergisi, dijital hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euronun üzerinde olanları kapsarken, söz konusu vergi çerçevesinde beş yılda Türkiye'de 41,3 milyar TL elde edildi.

ÇİN'E 'YATIRIM' KISITLAMASI

Diğer yandan Trump, Çin'in ABD'nin teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde ve diğer stratejik sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamaya yönelik bir kararı da imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının, özellikle Çin gibi yabancı rakiplerden gelen tehditlere karşı korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Yabancı Yatırım Komitesinin (CFIUS), teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde gibi stratejik sektörlerde Çin yatırımlarını kısıtlamak için kullanılacağı aktarıldı.

Amerikan sermayesi, teknolojisi ve bilgisinin Çin gibi yabancı rakipler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için yeni kurallar getirileceği belirtilen açıklamada, sadece Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA