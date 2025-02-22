Trump'tan Türkiye'yi Vuracak Hamle! 'Zorbalık Karşılıksız Kalmayacak'

Son dönemde peş peşe birçok radikal karara imza atan ABD Başkanı Trump, bu kez de Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkeye karşı vergi uygulamasını gündeme aldı. Ülkelerin, Amerikan şirketlerine uyguladığı dijital hizmet vergileri gibi vergilere "karşı tarife" getirmeyi öngören düzenlemeyi imzalayan Trump, Amerikan şirketlerinin "zorbalık" gördüğünü iddia etti.

Son Güncelleme:
Trump'tan Türkiye'yi Vuracak Hamle! 'Zorbalık Karşılıksız Kalmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta resmen göreve başladığı andan itibaren art arda pek çok kararnameye imza atarak radikal değişikliklere gitti. Trump, son olarak Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifelerle ilgili bir düzenlemeyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Amerikan şirketlerini yurt dışındaki "zorbalıklardan" korumak için bir kararı imzaladığı belirtildi. Açıklamada Trump yönetiminin, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri, para cezaları, uygulamalar ve politikalar gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler gibi adımları değerlendireceği bildirildi.

Trump'tan Türkiye'yi Vuracak Hamle! 'Zorbalık Karşılıksız Kalmayacak' - Resim : 1

SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Hükümetlerin Amerika'nın vergi tabanını kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceği ifade edilen açıklamada, bu kararla, ABD Ticaret Temsilciliğine, Trump'ın ilk döneminde başlatılan dijital hizmet vergilerine ilişkin soruşturmaları yenileme ve Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık yapan dijital hizmet vergilerini kullanan diğer ülkeleri soruşturma talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüketicilerle nasıl etkileşim kuracağını belirleyen Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerin, yönetim tarafından mercek altına alınacağı vurgulandı.

TÜRKİYE'DE 5 YILDIR VAR

Beş yıldır Türkiye’de de var olan dijital hizmet vergisi, dijital hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euronun üzerinde olanları kapsarken, söz konusu vergi çerçevesinde beş yılda Türkiye'de 41,3 milyar TL elde edildi.

Trump'tan Türkiye'yi Vuracak Hamle! 'Zorbalık Karşılıksız Kalmayacak' - Resim : 2

ÇİN'E 'YATIRIM' KISITLAMASI

Diğer yandan Trump, Çin'in ABD'nin teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde ve diğer stratejik sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamaya yönelik bir kararı da imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının, özellikle Çin gibi yabancı rakiplerden gelen tehditlere karşı korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Yabancı Yatırım Komitesinin (CFIUS), teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde gibi stratejik sektörlerde Çin yatırımlarını kısıtlamak için kullanılacağı aktarıldı.

Amerikan sermayesi, teknolojisi ve bilgisinin Çin gibi yabancı rakipler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için yeni kurallar getirileceği belirtilen açıklamada, sadece Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verileceği ifade edildi.

Donald Trump, Genelkurmay Başkanı'nı Görevden AldıDonald Trump, Genelkurmay Başkanı'nı Görevden AldıDünya
Trump'tan Sert Çıkış! Putin'i Övdü, Zelenskiy'yi Hedef AldıTrump'tan Sert Çıkış! Putin'i Övdü, Zelenskiy'yi Hedef AldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump Vergi
Son Güncelleme:
Almanya Yarın Sandığa Gidecek Almanya Yarın Sandığa Gidecek
Gazze'de Kritik Gün: İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takasının Sonuncusu Yapıldı Gazze'de Kritik Gün: Esir Takasının Sonuncusu Bugün Yapıldı
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem! Her Biri için Maliyet 20 Bin TL'yi buldu: 'Mecburen Zam Yapacağız' Deyip Sebebi Açıkladılar İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi?