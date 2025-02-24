Sinan Akçıl'ın 'AKP' Paylaşımı Yeşim Salkım'ı Sinirlendirdi

AKP MKYK için kulislerde adı konuşulan ama listede kendisine yer bulamayan Sinan Akçıl, "Şimdilik sanat ve müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyorum" dedi. Akçıl'ın bu paylaşımı Yeşim Salkım'ı sinirlendirdi: "Biraz insan ol da arada şu ülkede ölen çocuklar içinde bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım!"

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sinan Akçıl'ın 'AKP' Paylaşımı Yeşim Salkım'ı Sinirlendirdi

AKP'nin kongresinde MKYK'ya gireceği konuşulan ama umduğunu bulamayan Sinan Akçıl, sosyal medyadan "Duruşum bellidir" diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Dün geceden beri,benim de "sizler gibi medyadan okuduğum" bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda.. Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir,bu değişmedi,değişemez.. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin,ülkemize hayırlı olmasını dilerim.. Ben "şimdilik" sanat,müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum,ve sizi çok seviyorum Yüce Allah'a emanet olun..."

YEŞİM SALKIM KÜPLERE BİNDİ

Akçıl'ın açıklamasına Yeşim Salkım'dan sert tepki geldi. "Oğlum, seni tanırım, kimse senin politik görüşünü merak etmiyor aslında" dedi ve şunları söyledi:

"Bizler kulisini bildiğimizin sahnesini de merak etmiyoruz! Biraz insan ol da arada şu ülkede ölen çocuklar içinde bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım!!! Beste yaparken politikadan mı besleniyorsun?

Çözemedik gitti… İnsanlar yandı otellerde, çocuklar, kadınlar öldü bir gün de çık bir video çek de insanlığını vicdanını görelim! Yüce Allah yazabilmek için onun yüceliğine gerçekten inanmak gerekir… Şimdi açacağım ağzımı da mesleğime saygımdan susuyorum!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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