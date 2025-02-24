Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran dev bir mücadele yaşanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak kritik derbi, şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak.