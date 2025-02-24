Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor
Taraftarlar nefeslerini tuttu bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bekliyor. Şampiyonluk yolundaki dengeler değişecek mi merak edilirken Ahmet Çakar'dan gündem olan bir tahmin geldi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o açıklama...
Kaynak: Beyaz Futbol
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran dev bir mücadele yaşanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak kritik derbi, şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak.
Galatasaray, ligde 63 puanla lider konumda bulunurken, Fenerbahçe 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kritik mücadeleyi Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, derbiyle ilgili tahminde bulundu. "Kesin" diyerek açıklama yapan Ahmet Çakar'ın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.
Ahmet Çakar, "Fenerbahçe banko kazanır. Hem de 1 farkla değil, 2-3 farkla" dedi.