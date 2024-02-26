Gökhan Özozğuz'dan Galatasaray'a tepki: Kişi kendinden bilir işi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yönelttiği "kirli eller" ifadesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın son dakikada kazandığı penaltıyı eleştirmişti.

Galatasaray sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" demişti. Özoğuz'un paylaşımını alıntılayarak "Şunu unutmayalım ki hiç bir hakem FENERBAHÇE için olmayan bir penaltı kararını onaylamaz bu memlekette. Var ı inceleyin, böyle hariçten gazel okunup seviyeler düşmesin. "Kirli eller" bu ülkede ilk ve tek hangi kulüpte zuhur ettiğini hepimizden iyi bilirsiniz . Kişi kendinden bilir işi. Bir kulübe yakışmayan bir açıklama #Fenerbahçe #penaltı #Galatasaray" dedi.