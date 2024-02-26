'Gıda Dedektifi' yine gözaltına alındı: 'Ülker şikayet etti'

Sosyal medyada gıda ürünlerinde yapılan usulsüzlük, tağşiş ve aldatmaya yönelik beyanlara ilişkin yaptığı paylaşımlarla tanınan 'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy, bir kez daha gözaltına alındığını duyurdu.

Akşam saatlerinde 'Gıda Dedektifi' hesabından yapılan paylaşımda gözaltı gerekçesinin "Murat Ülker'in şikayeti" olduğu söylendi.

Paylaşımda "Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir." ifadesine yer verildi.

Akşam saatlerinde 'Gıda Dedektifi' hesabından Özsoy'un serbest bırakıldığı duyuruldu:

"Musa Özsoy serbest bırakıldı. Bizi hassasiyetle misafir eden polislerimize ve nöbetçi savcımıza teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki; Türkiye'nin en zengin 'adamının' bizi susturmaya, korkutmaya, tek kelimemizi bile satın almaya asla ama asla gücü yetmeyecek."

GEÇEN SENE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özsoy 25 Eylül 2023'te de gözaltına alınmış, yine gerekçesinin Ülker'in şikayeti olduğunu açıklamıştı. Ülker'in "Ülker aleyhimize açtığı davalarda ürünlerinin sağlıksız olmadığını iddia ediyor. Bakın 50 yıldır ürettikleri en basit abur cubur olan çubuk kraker reklamında bile "Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketin" akar bandını yayınlamak zorundalar. Peki neden?" paylışımı nedeniyle dava açtığı ortaya çıkmıştı.