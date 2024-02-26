Laiklik karşıtı imam Halil Konakcı: İslam'da hoşgörü yok!

Laiklik karşıtı imam Haliç Konakçı, verdiği vaaz sırasında İslam dininde hoşgörü olmadığını söyledi.

Laiklik karşıtı imam Halil Konakcı: İslam'da hoşgörü yok!

Laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen imam Halil Konakçı, verdiği vaaz sırasında kayda alınan görüntülerle yine ülke gündemine girmeyi başardı.

Konakçı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vaaz sırasında "İslam dini hoşgörü dini... Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar. İmanımızdaki cihat ruhu aldılar böyle diye diye... Hoşgörü hoşgörü yok. Kafire hoşgörü yok. Ne zaman hoşgörü var? Müslüman olursa var. Ne zaman hoşgörü var? Kılıcımı altında harcını öderse var hoşgörü" dedi.

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