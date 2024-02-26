CHP'nin büyükşehir adayından oturma eylemi

CHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kentte artan asayiş olayları ve mülteciler sorunuyla ilgili belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

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CHP'nin büyükşehir adayından oturma eylemi

CHP Denizli İl Başkanlığı, büyükşehir belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkanları 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda kentteki 'mülteci sorunu' nedeniyle oturma eylemi yaptı.

Eyleme CHP Parti Meclis Üyesi ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP'li belediye başkanları ve ilçe belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

"HUZURLU SOKAKLAR İÇİN YETTİ GARİ"

Belediye başkan adayları ellerinde 'Gece sokağa çıkmaya korkuyorum', 'Huzur muzur kalmadı', 'Denizli artık hiç güvenli değil', 'Çocuğumu nasıl bir gelecek bekliyor' gibi dövizler taşıdı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Denizli'nin nüfusa oranla suç şehri haline geldiğini ileri sürerek "Denizli'miz bizim güzel Denizli'miz Türkiye'nin suç şehirleri arasında. Denizli halkı artık sokağa korka korka çıkıyor. 'Ailemi, çocuğumu, canımı, malımı nasıl koruyacağım' diye kara kara düşünüyor. Ev kiralarken, hastaneye giderken ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmekten bıktı. Denizli'nin kanayan sığınmacı, mülteci yarasına dikkat çekmek, belki de sadece Denizli değil, tüm ülkemizin isyanını duyurmak için buradayız. Resmi rakamlara göre 20 bin, gerçekte kim bilir kaç bin mülteci. Bu kadar misafirlik yeter. Artık sesimizi yükseltiyoruz. Sizin umurunuzda olmayabilir ama bizim umurumuzda. Denizli elden gidiyor. 'Geleceğimize güvenle bakabilmek için yetti gari' diyoruz. Huzurlu sokaklar için yetti gari. 'Denizli'de mülteci sorununu da biz çözeriz' diyoruz" dedi.

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