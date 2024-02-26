Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek ücretlerini yüzde 70 arttırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 yılı sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık" açıklamasında bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek ücretlerini yüzde 70 arttırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı sosyal destek ödemelerine yüzde 70 zam yapıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini %70 artırdık. Bu doğrultuda, 31.767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."

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