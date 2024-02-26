Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek ücretlerini yüzde 70 arttırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 yılı sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık" açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı sosyal destek ödemelerine yüzde 70 zam yapıldığını açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini %70 artırdık. Bu doğrultuda, 31.767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."
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